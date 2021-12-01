Футболки детские – основа летнего гардероба, без них просто невозможно представить ни одного ребенка. Они всегда практичны, актуальны, подойдут как для повседневного использования, так и для активного отдыха, спорта. В некоторых случаях их надевают для дополнения нарядного образа. Важно выбрать качественную модель, в которой малышу будет хорошо и комфортно. Купить детские футболки можно на нашем сайте по доступным ценам.
Идеальная детская футболка
Лучшие вещи для детей выполнены из льна, хлопка, футера и других натуральных полотен. У них есть масса достоинств, но главное — они хорошо пропускают воздух, в отличие от синтетики, и гарантируют защиту от перегрева. Также немаловажным фактором является дизайн изделия.
Как выбрать одежду для ребенка
Перед тем, как приобрести футболки стоит обратить внимание на сезонность. Изделия с коротким рукавом можно надевать не только в летнее время, но и под верхнюю одежду — осенью или весной. В холодное время года, натуральные материалы спасают от переохлаждения, отлично сохраняя тепло.
Материал изготовления детской футболки
Футболки детские шьют чаще всего из таких материалов:
- Хлопок. Хлопковые вещи комфортные, гипоаллергенные, дышащие, легко стираются, также ткань способна впитывать влагу и обеспечивает отличный согревающий эффект. Футболки из хлопка подходят для любого времени года.
- Лен. Льняные натуральные ткани быстро сохнут, приятны к телу, впитывают влагу, позволяют чувствовать ребенка максимально комфортно. Льняные ткани будут актуальны в жаркое время года, поскольку они не создают эффект бани и способствую охлаждению тела.
- Трикотаж. Трикотажные вещи практичны и удобны, они не мнутся, не теряют форму. Такие изделия актуальны в любой сезон.
На что стоит обратить внимание при выборе
Перед тем, как купить детскую футболку нужно учесть факторы:
- Возраст. Для малышей существуют футболки-боди с застежкой и позволяют ребенку чувствовать себя максимально свободно. Это базовый элемент, который надевается как летом, так и зимой под более теплую одежду. Для детей постарше представлены классические модели на любой случай жизни.
- Цель использования. Если вещь необходима для занятий спортом, можно обратить внимание на модели свободного кроя, однотонные, из натуральных дышащих тканей. Для более официального выхода, в каталоге Valeotrikotage вам приглянутся модели с воротником, для девочек – яркие, декорированные стразами, бисером.
- Стоит присмотреться к качеству швов. Аккуратно выполненные строчки делают вещь красивее, элегантнее и прочнее.
- При выборе цветной вещи, необходимо убедиться в однородности цвета и качестве красителя.
Футболки детские для мальчиков и девочек
В гардеробе мальчика можно встретить большое количество самых разных изделий. Они гармонично сочетаются с шортами, штанами, джинсами, бриджами. Мальчишки отдают предпочтение изделиям различных расцветок: синим, красным, черным, серым, голубым, также могут обратить внимание на разнообразные принты. На рисунках могут быть изображены герои мультфильмов, автомобили и многое другое. Модели с воротником более строгие и подходят под праздничный вариант, классические модели – под спорт.
Для девчонок предоставляется широкий ассортимент из разных материй, фасонов и цветов. Каждая модница сможет подобрать для себя вещь на каждый день или торжественное событие. Футболки – неотъемлемый элемент стильного образа, они великолепно сочетаются с другими деталями гардероба, такими как жакеты, кардиганы, сарафаны, брюки и юбки.
Заказать футболки для детей по приятным ценам в интернет магазине Valeotrikotage легко — достаточно поместить выбранную позицию в корзину или связаться с нашим менеджером по указанным контактам. Купить недорого футболки для детей оптом и в розницу от производителя можно в Киеве, Харькове, Одессе и других городах Украины. Заказ будет доставлен транспортной службой, доступна наличная и безналичная оплата.