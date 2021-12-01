Футболки детские – основа летнего гардероба, без них просто невозможно представить ни одного ребенка. Они всегда практичны, актуальны, подойдут как для повседневного использования, так и для активного отдыха, спорта. В некоторых случаях их надевают для дополнения нарядного образа. Важно выбрать качественную модель, в которой малышу будет хорошо и комфортно. Купить детские футболки можно на нашем сайте по доступным ценам.

Идеальная детская футболка

Лучшие вещи для детей выполнены из льна, хлопка, футера и других натуральных полотен. У них есть масса достоинств, но главное — они хорошо пропускают воздух, в отличие от синтетики, и гарантируют защиту от перегрева. Также немаловажным фактором является дизайн изделия.

Как выбрать одежду для ребенка

Перед тем, как приобрести футболки стоит обратить внимание на сезонность. Изделия с коротким рукавом можно надевать не только в летнее время, но и под верхнюю одежду — осенью или весной. В холодное время года, натуральные материалы спасают от переохлаждения, отлично сохраняя тепло.

Материал изготовления детской футболки

Футболки детские шьют чаще всего из таких материалов:

Хлопок. Хлопковые вещи комфортные, гипоаллергенные, дышащие, легко стираются, также ткань способна впитывать влагу и обеспечивает отличный согревающий эффект. Футболки из хлопка подходят для любого времени года. Лен. Льняные натуральные ткани быстро сохнут, приятны к телу, впитывают влагу, позволяют чувствовать ребенка максимально комфортно. Льняные ткани будут актуальны в жаркое время года, поскольку они не создают эффект бани и способствую охлаждению тела. Трикотаж. Трикотажные вещи практичны и удобны, они не мнутся, не теряют форму. Такие изделия актуальны в любой сезон.

На что стоит обратить внимание при выборе

Перед тем, как купить детскую футболку нужно учесть факторы:

Возраст. Для малышей существуют футболки-боди с застежкой и позволяют ребенку чувствовать себя максимально свободно. Это базовый элемент, который надевается как летом, так и зимой под более теплую одежду. Для детей постарше представлены классические модели на любой случай жизни. Цель использования. Если вещь необходима для занятий спортом, можно обратить внимание на модели свободного кроя, однотонные, из натуральных дышащих тканей. Для более официального выхода, в каталоге Valeotrikotage вам приглянутся модели с воротником, для девочек – яркие, декорированные стразами, бисером. Стоит присмотреться к качеству швов. Аккуратно выполненные строчки делают вещь красивее, элегантнее и прочнее. При выборе цветной вещи, необходимо убедиться в однородности цвета и качестве красителя.

Футболки детские для мальчиков и девочек

В гардеробе мальчика можно встретить большое количество самых разных изделий. Они гармонично сочетаются с шортами, штанами, джинсами, бриджами. Мальчишки отдают предпочтение изделиям различных расцветок: синим, красным, черным, серым, голубым, также могут обратить внимание на разнообразные принты. На рисунках могут быть изображены герои мультфильмов, автомобили и многое другое. Модели с воротником более строгие и подходят под праздничный вариант, классические модели – под спорт.

Для девчонок предоставляется широкий ассортимент из разных материй, фасонов и цветов. Каждая модница сможет подобрать для себя вещь на каждый день или торжественное событие. Футболки – неотъемлемый элемент стильного образа, они великолепно сочетаются с другими деталями гардероба, такими как жакеты, кардиганы, сарафаны, брюки и юбки.

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