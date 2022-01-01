Спросите любого родителя — какая самая удобная одежда для малышей. Он ответит – детские комбинезоны. Слипы, «человечки», комбезы — как только их не называют. Но все это разновидности одного и того же. Каждый интернет магазин, который продает ясельную одежду, имеет их в своем ассортименте. Тонкие, плотные, флисовые, махровые — на любой сезон и вкус. «Валео» шьет их уже более двух десятков лет. Сегодня мы расскажем вам, почему комбинезон – лучшее решение для ребенка. Какие они бывают, как за ними ухаживать. Как выбрать, в том числе комбинезон подростковый летний. В общем, в статье рассмотрим самые часто задаваемые вопросы и дадим реальные советы. Мы любим конкретику, а не просто бла-бла-бла. Готовы к чтению? Тогда поехали.

Когда появились первые детские комбинезоны в Киеве и других городах Украины

Если брать далеко-далеко назад, то там вообще не было разграничения одежды для мальчиков и девочек. Сразу их всех туго пеленали. Максимально расправляя ручки и ножки, детей в прямом смысле слова связывали, обездвиживали. Считали, если этого не делать, то их конечности так и останутся в согнутом виде, как были в утробе матери. Абсурд, конечно. Но это мы сейчас такие умные и все понимаем. Тогда же родители были уверены в своей правоте. Кто знает, возможно, пройдет время, и наши нынешние убеждения тоже покажутся абсурдными следующему поколению. Но пока мы придерживаемся мнения, что пеленание — плохо, одежда — хорошо.

Так вот, сразу всех туго пеленали. Потом одевали одинаково — длинные рубашки-платья. Даже мальчики лет до 5 ходили в таких нарядах. Как девочки. Позже на ребят надевали штаны или бриджи.

В том виде, как мы привыкли их видеть, комбинезоны для детей появились в двадцатом веке. До этого про них никто даже не думал. Да о них и не знали вообще. Максимум, что могло быть и что надевали уже годовалому ребенку — распашонки, кофточки, колготки. Кстати, колготки натягивали под самые лопатки, интуитивно делая из них подобие «человечков». Потому что очень удобно, когда вся одежда спрятана, спинка не оголяется.

Но когда пришла эпоха Бенджамина Спока, все изменилось. Родители, начитавшись умных мыслей грамотного специалиста, решили детей больше не пеленать. Да и в роддомах стали внедрять новые правила. Вот тут начался бум на комбинезоны, ползунки, штанишки. Практически каждый магазин одежды для детей начал закупать оптом эти вещи. Родители старались заказать и приобрести самый лучший комбинезон на девочку или мальчика. Но тогда мало понимали, какие они вообще бывают. Ведь сразу появились просто высокие ползунки, а позже — комбинезоны.

Комбинезоны для детей и их разновидности — что лучше заказать и приобрести оптом или в розницу

Комбинезон на девочку или мальчика — вещь довольно обычная. Здесь сложно потеряться в выборе, так как он небольшой. Они все похожи друг на друга. Есть лишь небольшие отличия:

комбинезоны для детей на пуговицах, кнопках, молнии

«человечки» с открытыми ручками/ножками

слипы с царапками, то есть с закрытыми ручками и ножками

теплый комбинезон для девочки или мальчика (верхняя одежда)

комбинезоны для девочек из трикотажа, шерсти или плащевки (ну и для мальчиков тоже)

комбинезон подростковый летний

ромперы, песочники

Теперь немного пройдемся подробнее по каждому виду.

Комбинезон для девочки или мальчика в зависимости от застежки. По мнению родителей, кнопочные самые удобные. На втором месте — на пуговицах. Конечно, легче всего и быстрее застегнуть молнию. Но они вшиваются в основном в теплые детские комбинезоны. Для тонких трикотажных их практически не используют. Комбинезоны для детей с царапками и без. А еще с открытыми или закрытыми ножками. Это может быть одна модель, по одному лекалу. Отличие будут только в этих моментах. Когда ручки и ножки закрыты, лучше и безопаснее. Не надо отдельно надевать царапки или носочки. Ну еще момент — время года. Если жара в квартире и на улице, то лучше купить комбинезоны для девочек из трикотажа с открытыми конечностями. Ромперы и песочники. На самом деле, это практически одно и то же. Хотя отличие все же есть. Это детские комбинезоны для девочек и мальчиков, где верх в виде маечки, футболки; низ — шортиков, штанишек. Только у ромперов низ — исключительно короткие шорты. Без вариантов. Песочники могут иметь удлиненные штанишки до колен или ниже. Вот и все отличие. Просто придумали новомодное иностранное название. Кстати, ромперы популярны среди подростков и взрослых. Комбинезон подростковый летний идет чаще всего именно с короткими шортиками. Комбезы для осенне-зимнего периода. Это совсем другая история, отличающая от комбинезонов для девочек из трикотажа. Тут речь о верхней одежде. В этой статье мы расскажем только вкратце, как их выбрать. Ведь магазин одежды Valeo&V продает исключительно трикотажные вещи, на них и специализируется. Комбинезон подростковый летний. В ассортименте «Валео» их много. Это очень популярный товар. Конечно, такие ромперы есть не только для лета, но и для межсезонья. Юные модницы любят этот наряд. Он удобный, стильный. Поэтому родители стараются заказать и купить сразу несколько моделей.

Требования к детской одежде, или Почему комбинезоны для девочек из трикотажа лучше

Раньше было такое понятие, как ГОСТ. Все товары должны были соответствовать его требованиям. Но, как и все советское, ГОСты канули в Лету. Украина ввела в действие закон о стандартизации. Киев его запустил после Революции достоинства. К тому же вся ответственность за качество товара отныне возложена на производителя. Вот почему интернет магазин Valeo&V во всех своих статья пишет, что лучше купить вещи у того, кто сам их производит, чем у перекупщиков. Тут две выгоды — цена и свойства изделий, то есть его качество.

Но кто бы ни контролировал производство товара, есть определенные требования как ко всей детской одежде в общем, так и к комбинезонам для детей в частности. Каждый родитель должен их знать и обязательно учитывать, когда собирается купить детские комбинезоны для девочек и мальчиков.

Выбор ткани. Это важно для всех — и взрослых, и детей. Ну если родители могут сознательно выбрать для себя синтетические вещи, экономя на цене, то для деток это неприемлемо. Даже запрещено. Для них натуральность, экологичность ткани имеет большое значение. Чтобы никакой статики, химии и прочей ерунды. Только природные материалы. Поэтому комбинезоны для девочек из трикотажа — лучшее решение. Безопасность изделий. Они не должны давить, впиваться в тело, доставлять дискомфорт. Это значит — швы наружные, кнопки, пуговицы, молнии — мягкие, безопасные. Правильный размер. Чтобы приобрести комбинезон для девочки или мальчика, надо знать размеры. Это только кажется, что нет разницы, что подойдет любой комбинезон. Заблуждение. Если купить маленький, он натянется, малышу будет сложно расправиться, двигать ножками. Нарушится кровообращение, ребенок будет беспокойным. Если заказать большой комбинезон для девочки из трикотажа, он будет отставать, собираться, сползать. Когда комбинезоны выбраны правильно, они прилегают к телу, создавая комфорт, тепло, уют. Практичность. Маленького ребенка приходится переодевать много раз в день. Поэтому одежда должна быть удобной, практичной. Рюши, бантики, разнообразные декоративные элементы хороши для особых случаев. На каждый день простой трикотажный комбинезон для ребенка – лучшее решение. Температурный режим. Главное правило и требование — не перегревать и не переохлаждать малыша. Выбирайте одежду по сезону. Не надо кутать чрезмерно или закалять до синевы. Любые крайности противопоказаны. Знаете, как проверять, холодно ребенку или жарко? Потрогайте его шею и затылок. Мокрые и горячие — разденьте его, прохладные — укройте или наденьте теплый комбинезон на девочку или мальчика.

Интернет магазин «Валео» о тканях: какой купить комбинезон для девочки — из интерлока или рибаны

Трикотаж — обобщающее название нескольких видов тканей. Все они хороши по качеству и свойствам. Но все же отличия есть. Сейчас мы рассмотрим основные, из каких магазин одежды Valeo&V шьет комбинезоны для детей.

Ткань Свойства Кулир Ткань мягкая, гладкая. Даже с легким блеском из-за гладких нитей. Благодаря им комбинезон для девочки или мальчика из кулирки не растягивается. За счет этого и катышки не образовываются. Материал очень тонкий, при этом довольно прочный. Гигиеничная, экологичная, натуральная. Интерлок Этого красавца называют «королем трикотажа». По-настоящему классный. Нежность, легкость, воздушность, мягкость. Из него шьют любые детские вещи, в том числе комбинезон подростковый летний. Очень любит интерлок Киев, туда уходит больше всего заказов. Вообще, Украина предпочитает вещи из трикотажа. Фуликра Еще один очень популярный вид полотна. Из него вещи тонкие, мягкие, нежные, приятные. Держат форму, хорошо носятся и стираются. Капитон Вы могли и не слышать о таком материале. Но это тоже разновидность трикотажа, только многослойного. Из него часто шьют детские комбинезоны для девочек и мальчиков. Но тут есть добавка синтетической нитки. Поэтому его лучше использовать на комбинезон подростковый летний. Цена на него дешевле. Рибана Еще один популярный вид полотнаҐ, которій любит Украина. Вещи из него отменно держат форму, на них нет катышков. Многочисленную стирку/глажку выдерживают на «ура». Ткань натуральная, прилегающая к телу. Комбинезон для ребенка из этой ткани очень классные. Родители из Киева и других городов чаще всего для повседневных переодеваний выбирают именно рибановские комбинезоны. Футер Неприхотливая, натуральная и нежная ткань. Имеет две стороны: мягкую и пушистую изнаночную, плотную и гладкую лицевую. Вещи из нее пропускают воздух, имеют антибактериальные свойства. Износостойкий, гигроскопичный материал. Держит форму, сохраняет тепло. Цена выгодная. Махра Объемная мягкая ткань с петельной основой. Махровые «человечки» невероятно мягкие и комфортные. Прекрасно держат тепло, при этом воздухопроницаемые.

Вот такое разнообразие тканей, которые использует интернет магазин Valeo&V для пошива вещей.

Почему комбинезон – лучшее решение для ребенка

Пока малыш лежит в кроватке или коляске, ему лично все равно, что на нем надето. Поэтому комфорт и удобство одежды и нарядов для детей определяют родители. Конечно, малыш тоже имеет право голоса. Если ему что-то давит или доставляет дискомфорт, он об этом громко скажет, точнее — заявит во все горло. Чувствовать ребенка, учитывать свои пожелания нужно обязательно, прежде чем приобрести вещи, тем более оптом.

Так почему же папы и мамы уверены, что комбинезон для ребенка – лучшее решение. Мы назовем основные причины:

Родителям очень удобно надевать комбинезон на девочку или мальчика. Быстро надел, быстро снял. Менять памперс еще легче.

У ребенка всегда закрытая спинка. Даже если он сильно крутится, ничего не вылезает, тело не оголяется.

Удобно носить малыша на руках. По той же причине, что выше говорили — одежда не задирается, не надо постоянно заправлять.

Экономия на лишних вещах и времени. Можно обойтись без распашонок, кофточек и прочего. Трикотажные комбезы заменяют все. Это очень удобно, быстро.

В них малышам комфортно. Распашонки, заправленные в короткие ползунки, однозначно собираются складками. Когда вы переодеваете малыша, можете увидеть на теле отпечатки этих складок. Такого быть не должно.

Это несколько аргументов в пользу комбинезонов на девочек и мальчиков.

Из минусов мы можем назвать только один — если «человечек» запачкался, его придется стирать целиком. Тогда как в случае распашонка + штанишки, стирается что-то одно. Хотя, тоже не факт. Смотря как запачкались.

Как разобраться в размерах на комбинезон на девочку или мальчика

Сразу оговоримся – размер имеет значение. Почему — мы писали выше. Сейчас покажем, какие размерные сетки есть в магазине одежды «Валео».

Прежде чем заказать, а тем более купить комбинезон для детей, возьмите сантиметровую ленту. Вам нужно будет сравнить указанные в таблице цифры с параметрами малыша:

Размер 32 36 40 Отклонения +/- Рост 50 56 62 Длина 41 46 51 2 Ширина в груди 17,5 19,5 21,5 1 Ширина по бедрам 20,5 22,5 24,5 1 Длина стана 34,5 36,5 38,5 2 Длина рукава 20 22 24 2

Вы можете взять тот комбинезон, который у вас уже есть. Измерьте его параметры и сравните с таблицей. Если он малышу как раз по размеру, тогда берите такой же. Надо больше/меньше — выбирайте по показателям.

Очень важно понимать, что у каждого производителя одежды свои размеры. Потому что изделия разработаны по индивидуальным лекалам. Это значит, что перед покупкой в новом магазине надо изучать его размерную сетку под понравившейся вещью. Не ленитесь это делать. К тому же дети растут очень быстро, некоторые на размер за пару недель перескакивают.

Как выбрать комбинезон подростковый летний в Valeo&V — разновидности, цена, качество

Первые комбинезоны, в которых появились взрослые, были униформой. Сразу шутов и скоморохов, позже — работников ремонтных и обслуживающих фирм. Также они были частью военной экипировки. Но эволюционируя, они превратились в модный наряд для женщин и мужчин. А как известно — дети копируют своих родителей. Особенно маленькие модницы стараются одеваться как их мамы. Поэтому появились детские комбинезоны для девочек–подростков. И стали они мега популярными. Каждый магазин одежды старался закупить их у производителей оптом, чтобы потом перепродавать.

Интернет магазин «Валео» шьет комбинезоны подростковые летние из трикотажа. В основном ромперы — с короткими шортиками. Их очень любят наши клиенты, стараются заказать и купить сразу несколько штук. Перекупщики берут оптом. Причин популярности несколько:

В них комфортно и удобно. Цельный крой дает свободу движений. Не надо переживать, что одежда поднимется, сползет или заломается. В летний зной в них не жарко. Легкий трикотаж, короткие шортики и верх в виде маечки — идеальный фасон комбинезона на девочку. Модно и стильно. В последнее время это реальный хит. Маленькие модницы, хоть и маленькие, но внимательно за этим следят. Поэтому очень любят комбинезоны для девочек из трикотажа.

Еще с ними можно создавать крутые луки. Дополнить образ браслетами, ремнями, часами, стильной обувью — и хоть на обложку журнала.

Так что если у вас есть девочка-подросток, купите ей комбинезон подростковый летний. Она точно останется довольна.

Какие детские комбинезоны для девочек и мальчиков лучше купить на зиму

О зимних и демисезонных комбинезонах для детей мы расскажем вкратце, так как интернет магазин «Валео» специализируется на одежде из трикотажа.

Выбирая теплый комбинезон, учитывайте наши советы:

Ткань. Материалов, из которых шьют зимние комбезы, несколько. Полиамид, болонья, кордура, нейлон, плащевка. Это все в основном синтетика.Ну для таких вещей это приемлемо. Наполнитель. Тут можно выбирать — натуральный (пух, овчина, шерсть) или синтетический (холлофайбер, синтепон, тинсулейт). Вам важно понять, какой лучше всего сохраняет тепло. По нашему мнению — это натуральные утеплители. Манжеты и фурнитура. Манжеты на ручках и ножках должны быть из мягкой резинки и плотно прилегать к телу. Это защита от попадания снега. Фурнитура — качественная, мягкая, безопасная. Размер. Не надо брать на вырост или донашивать прошлогодний. Одежда должна быть строго по размеру. Капюшон, отражатели. Их наличие проверяйте обязательно.

Какой бы вы ни выбрали зимний верхний наряд, важно правильно одеть малыша под ним. Есть такой принцип многослойности — его надо придерживаться. Тут дело не в количестве одежды, а в качестве и в воздушной прослойке. Это значит, что первым слоем надевается легкий трикотажный «человечек». Вторым — флисовая, шерстяная или махровая кофточка, штаны. Или же еще один комбез. И уже на все это — верхняя одежда.

Почему клиенты выбирают магазин одежды «Валео», когда хотят купить комбинезон на девочку или мальчика

Свыше десяти тысяч клиентов обслуживаются в интернет магазине Valeo&V. Потому что доверяют нам! Ведь мы на рынке Украины с начала двухтысячных. Без ложной скромности говорим — нам есть чем гордиться:

100%-но качественный товар

Сами кроим, сами шьем и продаем

К каждому клиенту находим индивидуальный подход

Предлагаем адекватные цены

Постоянно предлагаем акции, распродажи, скидки

В наличии огромный ассортимент изделий

Есть еще одно важное достоинства — у нас свое вышивальное производство. Самое масштабное в Украине. Нам заказывает вышивку Киев, Харьков, Полтава, Львов и другие города. 13 многоголовковых машин позволяют выполнять сразу большие объемы.

Очень мило и симпатично выглядят детские комбинезоны с вышивкой. Мы используем качественные и безопасные нитки. Никакой химии — одно из главных требований к детской одежде. И мы всегда этому следуем.