Как правильно купить вышиванку и не пожалеть о выборе?

С каждым днем украинская вышиванка набирает все больше популярности. Если ранее вещь надевали только на праздники, то сейчас — это элемент повседневных нарядов.

Материал изготовления

Украинская вышиванка чаще всего изготавливается из натуральных волокон. Такие материалы достаточно практичны и удобны в носке. На сайте интернет-магазина Valeotrikotage вы найдете большой выбор изделий из натуральных тканей:

домотканое полотно — дорогостоящий материал, так как производится вручную;

лен — приятный на ощупь и к телу человека, отличается тонкостью и легкостью;

габардин — вышиванки купить можно из материала, который делается из шерсти овцы, при этом не требует особого ухода.

Также мастерами швейных цехов выполняются шифоновые модели. Перед тем, как приобрести такую вещь, важно внимательно изучить состав. В нем должно присутствовать минимум синтетики. В противном случае летом сорочка будет прилипать к телу.

Символика

Можно написать на нашем сайте запрос — вышиванка купить Киев онлайн и найти много вариантов. Но стоит понимать, что означают рисунки на одежде. Еще с давних времен вещь считалась оберегом и каждый элемент имеет собственное значение.

Восьмиконечная звезда означает защиту от злых духов. Такие модели подойдут на подарок. Ромб символизирует плодородие. Он способствует продолжению рода и увеличению благосостояния. К растительным изображениям относят мак, розу, виноград, дуб, лилию, хмель, калину и т.д. Виноградная лоза символизирует семью, мак выступает за защиту человечества от темных сил, роза означает обновление, лилия представляет невинность. Для молодых ребят и девушек подойдут рисунки дуба и калины. Дуб означает жизнь и развитие. Изображение калины чаще всего по душе девушкам. Такой элемент наделяет женщину красотой. Мак поможет исполнить самые заветные желания. Также цветок символизирует память. Изображение птиц. Одинокие девушки часто носят сорочки с кукушкой или соловьем. Свадебная вышивка славится голубями и петухами. Благополучие и развитие семьи — ласточка, молодость — павлин.

Кроме символических значений, все эти рисунки красиво смотрятся с любыми элементами гардероба, вышиванки можно носить с брюками и юбками, в праздник и в качестве повседневной одежды.

Вышивка

Часто одежда украшается машинной или ручной вышивкой. Изделия, выполненные руками человека, имеют цену выше, так как вещи считаются уникальными в своем роде и вряд ли вы увидите такую вышивку у кого-то еще.

Главное отличие ручной вышивки — на лицевой и внутренней стороне узор не совпадает. У машинного вида все наоборот. Поэтому перед покупкой следует посмотреть на изнанку.

Цветовая гамма

Люди верят, что расцветка сорочки имеет сакральное значение. Каждый цвет имеет собственную символику:

белый — чистота;

красный — солнце, силу и огонь;

зеленый — природу;

черный — мудрость, связь с родиной, предками;

синий — воду и небо.

После того как определились с внешним оформлением, не менее важный этап — выбор размера. Благодаря широкой размерной сетке и таблице значений, нетрудно рассчитать собственные замеры. Если возникли сложности с подсчетами — наш консультант всегда поможет подобрать подходящие для вас параметры изделия.

Где купить вышиванку недорого?

Приобрести изделие вы можете в интернет-магазине Valeotrikotage оптом или в розницу. Продажа по приемлемой стоимости осуществляется с отправкой в Киев, Житомир, Харьков, Днепропетровск, Одессу, Сумы, Хмельницкий, Львов, Николаев, Черкассы и другие регионы Украины.

Узнать, сколько стоит трикотажная сорочка, можно на сайте магазина. Наши консультанты всегда рады помочь при подборе необходимого размера и оформлении заказа.