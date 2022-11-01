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Вышиванки от VaLeo&V

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165.5 грн. грн. 1161

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Новинка -20% Вышиванка мужская, полынь 470105193-100
Товар в наличии
Вышиванка мужская, полынь 470105193-100
Цена 664.5 грн. 531.6 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 88-92
  • 96-100
  • 104-108
  • 112-116
  • 120
Новинка -20% Вышиванка женская, бежевая 301008193-045
Товар в наличии
Вышиванка женская, бежевая 301008193-045
Цена 979 грн. 783.2 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 92
  • 96
  • 100
  • 104
  • 108
  • 112
  • 116
Новинка -20% Вышиванка женская, электрик 301008193-021
Товар в наличии
Вышиванка женская, электрик 301008193-021
Цена 979 грн. 783.2 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 92
  • 96
  • 100
  • 104
  • 108
  • 112
  • 116
Новинка -20% Вышиванка для мальчиков, хаки 210495193-022
Товар в наличии
Вышиванка для мальчиков, хаки 210495193-022
Цена 613.5 грн. 490.8 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 60-110
  • 60-116
  • 64-122
  • 64-128
  • 68-134
  • 72-140
  • 76-146
  • 80-152
  • 84-158
  • 88-164
Новинка -20% Вышиванка для мальчиков, белая 210494193-001
Товар в наличии
Вышиванка для мальчиков, белая 210494193-001
Цена 541.5 грн. 433.2 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 60-110
  • 60-116
  • 64-122
  • 64-128
  • 68-134
Новинка -20% Вышиванка для мальчиков, белая 210495193-001
Товар в наличии
Вышиванка для мальчиков, белая 210495193-001
Цена 749 грн. 599.2 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 72-140
  • 76-146
  • 80-152
  • 84-158
  • 88-164
Новинка -10% Вышиванка мужская, хаки 470102193-022
Товар в наличии
Вышиванка мужская, хаки 470102193-022
Цена 962.5 грн. 866.25 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 88-92
  • 96-100
  • 104-108
  • 112-116
  • 120
Новинка -10% Вышиванка мужская, белая 470102193-003
Товар в наличии
Вышиванка мужская, белая 470102193-003
Цена 962.5 грн. 866.25 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 88-92
  • 96-100
  • 104-108
  • 112-116
  • 120
Новинка -10% Вышиванка мужская, хаки 470101193-022
Товар в наличии
Вышиванка мужская, хаки 470101193-022
Цена 962.5 грн. 866.25 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 88-92
  • 96-100
  • 104-108
  • 112-116
  • 120
Новинка -20% Вышиванка мужская, полынь 470103193-100
Товар в наличии
Вышиванка мужская, полынь 470103193-100
Цена 886 грн. 708.8 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 88-92
  • 96-100
  • 104-108
  • 112-116
  • 120
Новинка -20% Вышиванка мужская, джинсовая 470104193-017
Товар в наличии
Вышиванка мужская, джинсовая 470104193-017
Цена 613.5 грн. 490.8 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 88-92
  • 96-100
  • 104-108
  • 112-116
  • 120
Новинка -20% Вышиванка мужская, белая 470100193-001
Товар в наличии
Вышиванка мужская, белая 470100193-001
Цена 754 грн. 603.2 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 88-92
  • 96-100
  • 104-108
  • 112-116
  • 120
Новинка -20% Вышиванка мужская, черная 470100193-002
Товар в наличии
Вышиванка мужская, черная 470100193-002
Цена 754 грн. 603.2 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 88-92
  • 96-100
  • 104-108
  • 112-116
  • 120
Новинка -35% Вышиванка женская, белая 301006193-001
Товар в наличии
Вышиванка женская, белая 301006193-001
Цена 824.5 грн. 535.93 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 92
  • 96
  • 100
  • 104
  • 108
  • 112
  • 116
Новинка -20% Вышиванка женская, молочная 301007193-035
Товар в наличии
Вышиванка женская, молочная 301007193-035
Цена 811 грн. 648.8 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 80-84
  • 88-92
  • 96-100
  • 104-108
  • 112-116
Новинка -20% Вышиванка женская, черная 301007193-002
Товар в наличии
Вышиванка женская, черная 301007193-002
Цена 811 грн. 648.8 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 80-84
  • 88-92
  • 96-100
  • 104-108
  • 112-116
Новинка -45% Вышиванка женская, белая 300980111-001(6)
Товар в наличии
Вышиванка женская, белая 300980111-001(6)
Цена 289 грн. 158.95 грн.
Купить
Материал: Фуликра
Размеры:
  • L
  • S
  • XL
  • XXL
  • M
  • XXXL
  • XS
Новинка -45% Вышиванка-футболка женская, белая 302004111-001
Товар в наличии
Вышиванка-футболка женская, белая 302004111-001
Цена 459 грн. 252.45 грн.
Купить
Материал: Фуликра
Размеры:
  • 88-92
  • 96-100
  • 104-108
Новинка -45% Вышиванка женская, черная 301100111-002
Товар в наличии
Вышиванка женская, черная 301100111-002
Цена 400 грн. 220 грн.
Купить
Материал: Фуликра
Размеры:
  • L
  • XL
  • XXL
  • XXXL
Новинка -45% Вышиванка женская, белая 301101111-001
Товар в наличии
Вышиванка женская, белая 301101111-001
Цена 373 грн. 205.15 грн.
Купить
Материал: Фуликра
Размеры:
  • XS
  • S
  • M
  • L
  • XL
  • XXL
  • XXXL
Новинка -35% Вышиванка для мальчиков, голубая 210492193-026
Товар в наличии
Вышиванка для мальчиков, голубая 210492193-026
Цена 497 грн. 323.05 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 60-110
  • 60-116
  • 64-122
  • 64-128
  • 68-134
  • 72-140
  • 76-146
  • 80-152
  • 84-158
  • 88-164
Новинка -35% Вышиванка для мальчиков, серая 210493193-023
Товар в наличии
Вышиванка для мальчиков, серая 210493193-023
Цена 537.5 грн. 349.38 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 64-122
  • 64-128
  • 68-134
  • 72-140
  • 76-146
-35% Вышиванка для мальчиков, белая 210491193-001
Товар в наличии
Вышиванка для мальчиков, белая 210491193-001
Цена 390 грн. 253.5 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 52-92
  • 56-104
  • 56-98
  • 60-110
  • 60-116
  • 64-122
  • 64-128
  • 68-134
  • 72-140
  • 76-146
  • 80-152
  • 84-158
  • 88-164
-35% Вышиванка женская, бежевая 301005193-045
Товар в наличии
Вышиванка женская, бежевая 301005193-045
Цена 852.5 грн. 554.13 грн.
Купить
Материал: Лен
Размеры:
  • 92
  • 96
  • 100
  • 104
  • 108
  • 112
  • 116
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Как правильно купить вышиванку и не пожалеть о выборе?

С каждым днем украинская вышиванка набирает все больше популярности. Если ранее вещь надевали только на праздники, то сейчас — это элемент повседневных нарядов.

Материал изготовления

Украинская вышиванка чаще всего изготавливается из натуральных волокон. Такие материалы достаточно практичны и удобны в носке. На сайте интернет-магазина Valeotrikotage вы найдете большой выбор изделий из натуральных тканей:

  • домотканое полотно — дорогостоящий материал, так как производится вручную;
  • лен — приятный на ощупь и к телу человека, отличается тонкостью и легкостью;
  • габардин — вышиванки купить можно из материала, который делается из шерсти овцы, при этом не требует особого ухода.

Также мастерами швейных цехов выполняются шифоновые модели. Перед тем, как приобрести такую вещь, важно внимательно изучить состав. В нем должно присутствовать минимум синтетики. В противном случае летом сорочка будет прилипать к телу.

 

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Символика

Можно написать на нашем сайте запрос — вышиванка купить Киев онлайн и найти много вариантов. Но стоит понимать, что означают рисунки на одежде. Еще с давних времен вещь считалась оберегом и каждый элемент имеет собственное значение.

  1. Восьмиконечная звезда означает защиту от злых духов. Такие модели подойдут на подарок.
  2. Ромб символизирует плодородие. Он способствует продолжению рода и увеличению благосостояния.
  3. К растительным изображениям относят мак, розу, виноград, дуб, лилию, хмель, калину и т.д. Виноградная лоза символизирует семью, мак выступает за защиту человечества от темных сил, роза означает обновление, лилия представляет невинность. Для молодых ребят и девушек подойдут рисунки дуба и калины. Дуб означает жизнь и развитие. Изображение калины чаще всего по душе девушкам. Такой элемент наделяет женщину красотой. Мак поможет исполнить самые заветные желания. Также цветок символизирует память.
  4. Изображение птиц. Одинокие девушки часто носят сорочки с кукушкой или соловьем. Свадебная вышивка славится голубями и петухами. Благополучие и развитие семьи — ласточка, молодость — павлин.

Кроме символических значений, все эти рисунки красиво смотрятся с любыми элементами гардероба, вышиванки можно носить с брюками и юбками, в праздник и в качестве повседневной одежды.

Вышивка

Часто одежда украшается машинной или ручной вышивкой. Изделия, выполненные руками человека, имеют цену выше, так как вещи считаются уникальными в своем роде и вряд ли вы увидите такую вышивку у кого-то еще.

Главное отличие ручной вышивки — на лицевой и внутренней стороне узор не совпадает. У машинного вида все наоборот. Поэтому перед покупкой следует посмотреть на изнанку.

Цветовая гамма

Люди верят, что расцветка сорочки имеет сакральное значение. Каждый цвет имеет собственную символику:

  • белый — чистота;
  • красный — солнце, силу и огонь;
  • зеленый — природу;
  • черный — мудрость, связь с родиной, предками;
  • синий — воду и небо.

После того как определились с внешним оформлением, не менее важный этап — выбор размера. Благодаря широкой размерной сетке и таблице значений, нетрудно рассчитать собственные замеры. Если возникли сложности с подсчетами — наш консультант всегда поможет подобрать подходящие для вас параметры изделия.

Где купить вышиванку недорого?

Приобрести изделие вы можете в интернет-магазине Valeotrikotage оптом или в розницу. Продажа по приемлемой стоимости осуществляется с отправкой в Киев, Житомир, Харьков, Днепропетровск, Одессу, Сумы, Хмельницкий, Львов, Николаев, Черкассы и другие регионы Украины.

Узнать, сколько стоит трикотажная сорочка, можно на сайте магазина. Наши консультанты всегда рады помочь при подборе необходимого размера и оформлении заказа.

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