Головные уборы, наверное, возникли раньше, чем одежда. Ну если венок из листьев или соломы можно назвать головным убором. Покрывать голову, защищаться от зноя или холода начали еще первобытные люди. Постепенно эти самодельные «шляпы» начали эволюционировать и богатеть. Стали обозначать статус человека, его положение в обществе. Мужской головной убор мог показать, кто перед нами – священник, шут, король, министр или попрошайка. Современные шапки и шляпы в основном служат для защиты от солнца, ветра, холода, дождя, прочего. Но также головные уборы – очень популярный аксессуар. В любом случае, прежде чем что-то надеть на голову, надо удостовериться, что лично вам это идет. Мы собрали самые распространенные вопросы своих клиентов и в данной статье дадим на них ответы.

Как подобрать головной убор для женщин и мужчин по форме лица или под определенный стиль одежды, где лучше купить детские головные уборы, что сейчас модно и стильно… Магазин одежды «Валео» работает на рынке Украины с начала двухтысячных. Наш опыт позволяет давать советы по выбору одежды и головных уборов.

Когда Украина «надела шляпу» – первые головные уборы и история их появления

Точную дату появления шляпы никто не скажет. История – штука своеобразная, достоверность любого события не имеет стопроцентной истины. Поэтому просто приходится доверять информации. А она гласит – головные уборы имеют тысячелетнюю историю. От простых, сооруженных из подручных материалов набалдашников они эволюционировали в колпаки, короны, диадемы, шляпы… Из простых защитных средств превратились в предметы роскоши, показатели социального статуса, а потом – в стильное дополнение модного образа.

Некоторые отсчитывают «срок» из Древней Греции. Там на надгробии был замечен первый петасос – мужской головной убор из соломы, который стал прародителем шляп. Ведь у него были поля. А вот пилос – тоже греческий головной убор – «отец» шапок, так как он был без полей, типа чепчика.

В средневековье очень были популярны капюшоны. Тогда и женщины, и мужчины носили плащи, накидки с капюшонами. Иногда их глубина была такой большой, что при покрывании головы они доходили до пояса.

Украина имеет свою историю, свои национальные головные уборы. Самый известный украинский женский головной убор – венок из цветов с лентами. Наши предки были убеждены, что он защищает девушку от сглаза, разных напастей. Верили в его магическую силу. Так оно и было, ведь, как известно, – «по вере вашей да будет вам». Идеальным оберегом считался венок с лентами из двенадцати цветов. Киев тогда особо активно использовал эти знания и наряды, остальные старались не отставать от моды.

Но венки – это были головные уборы для незамужних девушек. Семейные женщина покрывали голову платками, чепчиками, кибалками. Кстати, кибалка – это холщовая своеобразная шапочка, высокая повязка, длинные концы которой спадали на спину.

Постепенно все эти традиционные вещи теряли свою актуальность. Западная мода все больше внедрялась в жизнь Киева и других городов, привнося свои законы и требования. Украина, как и весь мир, стала ориентироваться на Францию, Коко Шанель и прочих дизайнеров. И различные кибалки, веночки и чепчики канули в Лету. Им на замену пришли разнообразные шляпы как для мужчин и женщин, так и для детей.

Детские головные уборы долгое время были просто уменьшенной копией взрослых. Разрабатывать новые фасоны и внедрять моду для детей начали гораздо позже.

Разновидности головных уборов, которые предлагают Париж, Милан, Киев

Сейчас головные уборы – незаменимый элемент любого гардероба. На каждый сезон свои виды, которые имеют различные функции. Летом они защищают нас от палящих лучей и зноя, зимой – от ветра и мороза, осенью/весной – тоже оберегают от холода, даря тепло и уют.

Разновидностей головных уборов множество:

шапка, шляпа, берет, картуз

бандана, кепка, панама

сомбреро, цилиндр, котелок

фуражка, тюбетейка, пилотка

ушанка, чалма, повязка

косынка, платок

И это далеко не все. Мы не учли национальные головные уборы, которые есть практически в каждой стране.

Также сложно перечислить все модели, которые разрабатывают именитые дизайнеры. Все коллекции, которые демонстрируют на модных показах Париж, Милан или Киев, включают оригинальные головные уборы. Раньше большим разнообразием пользовался женский головной убор.Тут можно было разгуляться фантазии. Сильная половина человечества в этом плане была долгое время обделена. Конечно, мужской головной убор тоже был неизменным атрибутом любого стиля, но не в таком избытке, как у дам. И лишь в последнее время эта разница практически исчезла.

Сейчас в тренде – индивидуальность. Головных уборов настолько много, что выделить какие-то один-два вида сложно. Модные все, просто иногда пик популярности падает, иногда растет. Те же платки, банданы – они были, есть и будут. В один сезон – это прям хит хитовый, но это не значит, что через год-два они утратят свои позиции, просто немного ажиотаж спадет.

Поэтому мы советуем вам создавать свою моду. Вы должны сами решать, какой и как подобрать головной убор. Ведь то, что модно, вам может совершенно не подойти. И не важно, что весь Париж или Киев в этом ходят, вы – индивидуальность. Ваш образ должен быть гармоничным. Этому важно учить и своих детей. Малыши с детства должны уметь подбирать свой стиль, понимать, что им нравится, а что нет.

Детские головные уборы в первую очередь обязаны нести функции защиты, а потом уже красоты. И тут важный критерий – качество.

На первом месте качество – какие материалы использует Valeo&V на мужские, женские и детские головные уборы

Головные уборы призваны защищать голову. Мы не говорим сейчас о шляпках как об аксессуарах. В таком случае у них другая функция – украшать, дополнять образ. Наша статья о практичной стороне использования головных уборов. Из этой позиции мы дадим советы, как подобрать головной убор, а вернее – из какого материала лучше купить шапку.

Лето:

Ткань Свойства Коттон Легкий, натуральный, дышащий. Хорошо вбирает влагу. Из него шьют взрослые и детские головные уборы: кепки, бейсболки, панамки и прочее. Хлопок Отличный летний натуральный материал. Он подходит даже для ясельного ассортимента. Для жары – самое то. Влаговпитывающий, воздухопронимаемый, гипоаллергенный. Трикотаж Вот на этом полотне специализируется интернет магазин Valeo&V. С трикотажем мы работаем с начала двухтысячных. Мягкий, натуральный, экологичный. Шапочки для новорожденных, детские головные уборы из него очень популярны. У нас такие вещи хочет заказать практически вся Украина. Лен Популярный, трендовый, натуральный. Сама природа заботится о вас. Кепки, панамки, банданы, платки… Льняные головные уборы всегда популярны. Шелк Это чисто на женский головной убор. Хотя, шелковые платки или банданы могут носить и мужчины. «Валео» с этим материалом не работает, но мы «за» него двумя руками. Натуральный, дарит прохладу. Стильный, модный. Цена на него, правда, немаленькая, но это того стоит. Купить шелковый платок хочет практически каждая женщина.

Осень/весна:

Ткань Свойства Шерсть Имеет уникальные свойства, это очень особенный материал. Ему даже приписывают целебные свойства. Отлично сохраняет тепло, отводит влагу, дышит. Из нее шьют взрослые и детские головные уборы, шарфики. Фетр Женский головной убор из фетра очень популярен. Для шляп материал лучше брать с добавлением шерсти. Его делают из пуха кроликов или коз. Хорошо держит тепло, гипоаллергенный. Прочный, пластичный, приятный на ощупь. Если хотите купить женский или мужской головной убор на осень-зиму, лучше заказать из фетра. Замша, кожа Кожа – это материал переработки шкур животных. Мягкий, прочный, эластичный. Кожаные головные уборы – это в основном кепки, картузы. Используется еще и для вставок в шапки, шляпы. Замша – это разновидность кожи. Мужские и женские головные уборы из этих материалов популярны всегда. Смотрятся дорого и богато. Заказать кепку из кожи или замша стоит хотя бы одну – это стильно и красиво. Вельвет, велюр Прочные, износостойкие, долговечные. Очень хорошо сохраняют тепло. Из них получаются красивые головные уборы. Футер, велсофт Это трикотажное полотно с добавлением синтетических нитей. Магазин Valeo&V шьет из него детские головные уборы. Деткам до года надевают поверх тонкой трикотажной шапочки. Их часто стараются заказать и купить на зиму. Цена на них очень выгодная. Кашемир Многие специалисты утверждают, что это самая теплая ткань. Она действительно прекрасно сохраняет тепло. Очень прочная, долговечная, при этом легкая и мягкая. Цена на них, конечно, высокая. Еще один минус – требует специального ухода.

Что касается зимы, то многие головные уборы шьются из того же фетра, шерсти или замши. То есть материалов, что используются и для демисезонных шапок. Но есть чисто зимний вариант – мех. Он может быть искусственный, а может – натуральный (выдра, енот, песец, лиса, кролик, норка, соболь и прочие). Цена разительно отличается. Искусственные недорогие, а вот женский головной убор из норки будет стоить приличных денег. Хотя мех того же кролика или зайца уже дешевле.

Но в этом вопросе часто цена роли не играет. Все больше людей на планете выбирают искусственный мех, сознательно отказываясь от натурального. Таким образом выступая в защиту животных.

Есть еще одна категория головных уборов – вязанные. Их очень любят все – и дети, и взрослые. Пряжу берут разную, в основном шерсть, а также хлопковые и акриловые нити. Такие головные уборы мягкие, нежные, заботливые. Ну и модные – даже именитые дизайнеры используют вязаные шапки в своих коллекциях.

Женский головной убор – его разновидности, правила ношения, цена

Разновидностей женских головных уборов очень-очень много. Наверное, весь список из вышеперечисленного раздела есть в женской модификации. Креативные дизайнеры даже тюбетейку, а тем более фуражку могут разработать под стильный женский образ. Вопрос в другом – как правильно их носить и сочетать с другими вещами. Эти правила и разберем.

Важен даже рост. Да, при выборе шапки, нужно его учитывать. Высокие женщины могут носить плоские большие шляпы широкополые, объемные меховые зимние шапки. Низкорослым дамам лучше купить вязаные головные уборы небольших размеров, кепки, береты или шляпы с короткими полями. Учитывайте свою прическу. У кого короткие стрижки на прямых волосах лучше заказать ушанки, котелки, вязаные спортивные шапки. Стрижка на вьющихся волосах хорошо ляжет под кепки, панамы. На длинных прямых волосах классно смотрятся широкополые головные уборы. А на длинных вьющихся – береты и вязаные облегающие шапки. Цвет волос и кожи. Хорошо брюнеткам – им подходит практически любой оттенок шапок. А вот блондинкам так разогнаться не удастся. Им надо присматривать пастельные, молочные, персиковые, бирюзовые цвета. Шатенкам подойдут оливковый, шоколадный, кофейный, фисташковый оттенки. Учитывайте общий стиль одежды и подбирайте соответствующий головной убор. Классика – к классическому, спорт – к спортивному. Вы же не наденете широкополую шляпу под спортивный костюм, а бейсболку под маленькое черное платье и каблуки. Нужно подбирать головной убор по своей форме лица. Об этом мы напишем ниже в отдельном разделе.

В нашей жизни правила существуют везде, в том числе – и в выборе одежды или головных уборов. Их, конечно, нужно знать и учитывать при покупке, но всегда помните, что лучший советчик – вы сами. Слушайте себя, свои желания, ощущения, когда смотрите на свое отражение в зеркале в шляпе. Каким бы модным ни был головной убор, но если вам он не нравится, вам в нем некомфортно – не берите.

Как выбрать, заказать и купить мужской головной убор

Для мужчин тоже существуют критерии выбора головных уборов. Они во многом схожи с теми, что мы перечислили для женщин. Но есть и свои нюансы:

Чем плотнее фигура, тем шапка должна быть объемнее. Низ и верх должны быть сбалансированы.

Подбирайте под стиль и возраст. Шапка с помпоном и оленями вряд ли подойдет 50-летнему солидному мужчине.

Учитывайте одежду, под которую выбираете головой убор. Если пальто или курточка разноцветные с большим количеством принтов, имеют сложный крой, то шапка должна быть однотонной, простой. И наоборот, если одежда однотонная, скромная, то головной убор можно взять яркий с принтами, вставками.

И еще несколько советов. К куртке и бомберу надевайте бейсболку или кепку с прямым козырьком. К пуховику подойдет трикотажная шапка с ярким рисунком. Парка сочетается с любой спортивной моделью головных уборов.

Детские головные уборы и требования к ним

Шапочки для детей выбирать надо особенно тщательно. Тут не важна форма лица или модный лук, здесь на первом месте – безопасность.

Качество. Это то, на что стоит сразу обратить внимание. Голова ребенка не должна быть мокрой под шапкой. Удобство. Следите, чтобы головной убор плотно прилегал к головке и лицу, при этом ни в коем случае не сдавливал. Все завязки, кнопки, декоративные элементы, если есть, должны быть мягкими и безопасными. Сезонность. Всегда берите детские головные уборы строго по сезону. Не надо заставлять ходить малыша в апреле в зимней меховой шапке. Малыши очень чувствительны к перепадам температур, их нельзя перегревать и переохлаждать.

Красота, конечно же, тоже имеет значение. Если у вас новорожденный или ребенок до года, то шапка должна нравится в первую очередь вам. Но когда малыш уже может покрутиться возле зеркала, его мнение при покупке тоже стоит учитывать. Пусть учится делать выбор и понимать, что ему нравится.

Хотим акцентировать ваше внимание на летних головных уборах. Понятно, что зимой или осенью вы не выведете малыша на улицу без шапки. А вот летом некоторые родители могут это сделать. Типа – тепло же. И это очень большая ошибка. В жаркие дни вы не должны выходить из дома без детской панамки или кепки. Солнечные лучи опасны – о пагубном воздействии ультрафиолета написано и сказано уже предостаточно. К тому же перегрев чреват тепловым ударом. Зачем так рисковать?

Как подобрать головной убор по форме лица

У каждого лица есть своя форма. Это один из главных критериев выбора головного убора. Лицо бывает:

круглое

овальное

квадратное

треугольное

прямоугольное

Те, кто любит все усложнять, еще более расширили этот список, добавив к нему лицо грушевидной и трапециевидной форм. Но мы остановимся на «классике» – пяти формах. И расскажем, как под каждую выбрать головной убор.

Круглая форма. Тут главное правило – отказаться от шапок, которые плотно прилегают и обтягивают голову. Ваша задача – визуально удлинить лицо. Для этого подойдут объемные береты, шапки-ушанки, кепки с козырьком, вязаные шапки с бубоном и тому подобное. Приветствуются вертикальные узоры на изделии. Овальная форма. Такое лицо – эталон красоты, его обладателю легко подобрать головной убор. Но только не стоит его визуально вытягивать. Подходят береты, вязаные шапки, кепки – то, что прикрывает лоб. Квадратная форма. Здесь задача головного убора – смягчать «углы», делать лицо визуально стройнее. Хороший вариант – ушанки, завязки которой будут свисать, вязаные шапки с помпоном или косичками, береты, кепки-восьмиклинки. Треугольная форма. Тут несколько требований – закрываем лоб, расширяем скулы. Шляпы с полями, объемные береты или шапки, меховые головные уборы. Приветствуется асимметрия, текстура, узоры. Прямоугольная форма. Головной убор должен сгладить угловатость и уменьшить длину. Подойдут фуражки, шапки с отворотами, ушанки, ушки которых завязываются сзади, создавая объем у лица.

Если вы никогда не задумывались над тем, какая у вас форма лица и как она влияет на выбор шапки, значит, вы действовали интуитивно. Изложенная нами информация для общего развития нужна. Надо хотя бы раз подобрать головной убор с учетом формы, и вы в дальнейшем будете легко в этом разбираться.

Почему стоит делать покупки в магазине «Валео»

Интернет-магазин Valeo&V работает на рынке Украины с начала двухтысячных. За это время наш ассортимент товаров постоянно расширялся, количество клиентов увеличивалось. Мы специализируемся в основном на вещах из трикотажа. Наши головные уборы пользуются спросом, мы регулярно отправляем посылки во все уголки страны. Даже Киев знает «Валео».

Мы хотим вам дать рекомендации, на что обращать внимание при выборе интернет-магазина:

На возраст. Сколько лет работает магазин, какой опыт.

На товар. Вернее – на его количество. Каталог должен быть разнообразным, содержать разные модели. Лучше – для всей семьи.

На страницы в соцсетях. На их активность, на комментарии, на отзывы.

На оформление сайта. Он должен быть легким для восприятия, для оформления заказа.

Учитывайте все эти моменты перед покупкой, чтобы обновка вас радовала.