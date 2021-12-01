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Новинки
Новинка -20% Шапка і хомут дитячий, коричневий 042080700-033
Товар в наявності
Шапка і хомут дитячий, коричневий 042080700-033
Ціна 296 грн. 236.8 грн.
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Новинка -20% Спортивний костюм, індіго 080433204-042
Товар в наявності
Спортивний костюм, індіго 080433204-042
Ціна 589 грн. 471.2 грн.
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Новинка -20% Шапка для дівчинки, бузкова 042020700-010
Товар в наявності
Шапка для дівчинки, бузкова 042020700-010
Ціна 205 грн. 164 грн.
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Новинка -15% Шкарпетки-сліди жіночі, асорті 600302150-000
Товар в наявності
Шкарпетки-сліди жіночі, асорті 600302150-000
Ціна 27 грн. 22.95 грн.
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Новинка -20% Жилет дитячий, темно-сірий 050075505-044
Товар в наявності
Жилет дитячий, темно-сірий 050075505-044
Ціна 151.5 грн. 121.2 грн.
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Новинка -20% Жилет дитячий, темно-синій 050074505-040
Товар в наявності
Жилет дитячий, темно-синій 050074505-040
Ціна 191 грн. 152.8 грн.
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Новинка -20% Кігурумі дитячий та підлітковий Тигр, помаранчевий 502013505-014
Товар в наявності
Кігурумі дитячий та підлітковий Тигр, помаранчевий 502013505-014
Ціна 342.5 грн. 274 грн.
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Новинка -15% Калоші жіночі, темно-сині 706692130-302
Товар в наявності
Калоші жіночі, темно-сині 706692130-302
Ціна 165 грн. 140.25 грн.
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Новинка -20% Світшот дитячий, бежевий 230838505-045
Товар в наявності
Світшот дитячий, бежевий 230838505-045
Ціна 127.5 грн. 102 грн.
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Новинка -20% Дитячі теплі штани, антрацит 030367204-025
Товар в наявності
Дитячі теплі штани, антрацит 030367204-025
Ціна 248.5 грн. 198.8 грн.
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Новинка -20% Плед дитячий, рожевий 150019501-005
Товар в наявності
Плед дитячий, рожевий 150019501-005
Ціна 251.5 грн. 201.2 грн.
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Новинка -20% Шапка трикотажна, бузкова 040227404-010
Товар в наявності
Шапка трикотажна, бузкова 040227404-010
Ціна 41.5 грн. 33.2 грн.
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Новинка -15% Лосини теплі жіночі, чорні 341901210-002
Товар в наявності
Лосини теплі жіночі, чорні 341901210-002
Ціна 379.5 грн. 322.58 грн.
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Новинка -15% Тапки домашні дитячі, асорті 706657730-000
Товар в наявності
Тапки домашні дитячі, асорті 706657730-000
Ціна 240 грн. 204 грн.
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Новинка -15% Труси-боксери дитячі, асорті 250421015-000
Товар в наявності
Труси-боксери дитячі, асорті 250421015-000
Ціна 35 грн. 29.75 грн.
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Новинка -15% Рукавиці дитячі, асорті 615045460-000
Товар в наявності
Рукавиці дитячі, асорті 615045460-000
Ціна 75 грн. 63.75 грн.
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Новинка -20% Футболка-розмальовка дитяча ТИГРА, 260315111-036
Товар в наявності
Футболка-розмальовка дитяча ТИГРА, 260315111-036
Ціна 164.5 грн. 131.6 грн.
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Новинка -20% Дитячий теплий костюм, темнo-синій 080314204-040
Товар в наявності
Дитячий теплий костюм, темнo-синій 080314204-040
Ціна 345 грн. 276 грн.
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Новинка -15% Лосини теплі дитячі, чорні 030890500-002
Товар в наявності
Лосини теплі дитячі, чорні 030890500-002
Ціна 286 грн. 243.1 грн.
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Новинка -15% Кофта для дівчинки, молочна 200501780-035
Товар в наявності
Кофта для дівчинки, молочна 200501780-035
Ціна 415 грн. 352.75 грн.
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Розпродаж
Розпродаж -55% Блуза жіноча, бордова 300988111-039
Товар в наявності
Блуза жіноча, бордова 300988111-039
Ціна 159.5 грн. 71.78 грн.
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Розпродаж -45% Комбінезон ясельний, салатовий 060138301-028
Товар в наявності
Комбінезон ясельний, салатовий 060138301-028
Ціна 143 грн. 78.65 грн.
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Розпродаж -55% Жилет дитячий, жовтий 050461903-012
Товар в наявності
Жилет дитячий, жовтий 050461903-012
Ціна 94.5 грн. 42.53 грн.
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Розпродаж -50% Піжама дитяча, кремова 170131011-034
Товар в наявності
Піжама дитяча, кремова 170131011-034
Ціна 213 грн. 106.5 грн.
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Розпродаж -50% Футболка дитяча, електрик 260484305-021
Товар в наявності
Футболка дитяча, електрик 260484305-021
Ціна 71 грн. 35.5 грн.
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Розпродаж -50% Штанці дитячі, блакитні 290100501-026
Товар в наявності
Штанці дитячі, блакитні 290100501-026
Ціна 43 грн. 21.5 грн.
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Розпродаж -55% Комбінезон ясельний, бірюзовий 060121304-019
Товар в наявності
Комбінезон ясельний, бірюзовий 060121304-019
Ціна 152 грн. 68.4 грн.
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Розпродаж -55% Джемпер дитячий з кнопкою, бірюзовий 230209302-019
Товар в наявності
Джемпер дитячий з кнопкою, бірюзовий 230209302-019
Ціна 105 грн. 47.25 грн.
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Розпродаж -55% Сарафан жіночий, морська хвиля 390800105-043
Товар в наявності
Сарафан жіночий, морська хвиля 390800105-043
Ціна 174.5 грн. 78.53 грн.
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Розпродаж -50% Джемпер дитячий Супермен, електрик 230758208-021
Товар в наявності
Джемпер дитячий Супермен, електрик 230758208-021
Ціна 167.5 грн. 83.75 грн.
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Розпродаж -55% Джемпер дитячий з кнопкою, рожевий 230209302-005
Товар в наявності
Джемпер дитячий з кнопкою, рожевий 230209302-005
Ціна 105 грн. 47.25 грн.
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Розпродаж -50% Комбінезон дитячий, електрик 060027304-021
Товар в наявності
Комбінезон дитячий, електрик 060027304-021
Ціна 155.5 грн. 77.75 грн.
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Розпродаж -55% Футболка для хлопчика, асорті 260225101-048
Товар в наявності
Футболка для хлопчика, асорті 260225101-048
Ціна 39 грн. 17.55 грн.
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Розпродаж -50% Жилет дитячий, блакитний 050461501-026
Товар в наявності
Жилет дитячий, блакитний 050461501-026
Ціна 73.5 грн. 36.75 грн.
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Розпродаж -50% Блуза дитяча, кремова 010302412-034
Товар в наявності
Блуза дитяча, кремова 010302412-034
Ціна 87.5 грн. 43.75 грн.
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Розпродаж -55% Комплект ясельний, персиковий 070001504-038
Товар в наявності
Комплект ясельний, персиковий 070001504-038
Ціна 208.5 грн. 93.83 грн.
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Розпродаж -55% Комплект ясельний 2-х предметний, асорті 070319102-000
Товар в наявності
Комплект ясельний 2-х предметний, асорті 070319102-000
Ціна 59 грн. 26.55 грн.
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Розпродаж -55% Сукня дитяча, асорті 180330105-000
Товар в наявності
Сукня дитяча, асорті 180330105-000
Ціна 73 грн. 32.85 грн.
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Розпродаж -45% Боді ясельний, з вишивкою ОРНАМЕНТ для дівчинки, білий 020078304-047
Товар в наявності
Боді ясельний, з вишивкою ОРНАМЕНТ для дівчинки, білий 020078304-047
Ціна 64.5 грн. 35.48 грн.
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Розпродаж -50% Шорти дитячі, сірі 030407304-023
Товар в наявності
Шорти дитячі, сірі 030407304-023
Ціна 40.5 грн. 20.25 грн.
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➮ Умови повернення та обміну
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2022-01

Виробник трикотажу для дітей і дорослих

Дитячий трикотажний одяг

Дитячий трикотаж — якісний вибір батьків

Якісний трикотаж дитячий — це важливе питання кожної родини, де є діти. Адже саме він має велику перевагу у порівнянні з іншими видами тканин — це основа щоденного одягу, і насамперед необхідно звертати увагу на склад матеріалу.

Трикотаж від українського виробника — це висока якість. Речі, виготовлені з натурального матеріалу, приємні на дотик, м’які та дуже зручні. Одягу притаманні яскраві кольори та якісне виконання швів. Вироби для хлопчиків та дівчаток мають певний шарм: красиві моделі виглядають романтично та сучасно водночас.

В інтернет-магазині Valeotrikotage ви знайдете всі види одягу для дітей. Виробник використовує тільки якісні матеріали: тканини екологічні та гіпоалергенні. Також зможете купити дитячий трикотаж від виробника з міста Горішні Плавні, оптом чи в роздріб за вельми недорогими цінами з будь-якого міста України. Сформуйте замовлення і менеджери зателефонують вам для його уточнення.

Переваги українського дитячого трикотажу

В наявності є одяг для хлопчиків та дівчаток будь-якого віку. Наші вироби орієнтовані на євростандарт, пошив здійснюється за сучасними технологіями. Що це дає:

 

  • добре сідає по фігурі;
  • не сковує рухи;
  • не заважає під час активних ігор;
  • пропускає повітря;
  • вироби м’які;
  • якісна фурнітура;
  • кожен виріб має фото та детальний опис;
  • недорога ціна.

В інтернет-магазині Valeotrikotage ви отримуєте можливість придбати полтавський трикотаж дешево з будь-якого міста України: Хмельницький, Чернівці, Комсомольськ, Полтава та інші. Купувати в нас вигідно, через відсутність відсотків торгових агентів і точок реалізації.

Дитячі товари онлайн

Купуйте трикотаж від Комсомольської фабрики без вагань. Це безпечний одяг, який здатний порадувати маленьких модників — у наявності велика кількість кольорів та моделей.

Кожен клієнт отримує:

  • якісне обслуговування — команда професіоналів дотримується індивідуального підходу;
  • може розраховувати на знижку від суми замовлення або на постійну знижку на умовах співпраці;
  • пропонуємо однакові прийнятні ціни для всіх регіонів.

 

Моделі розробляються з урахуванням споживчих запитів, тому велика увага приділяється якості продукції. Над створенням кожної моделі працюють дизайнери, тому покупець обов’язково знайде річ, в якій дитина буде почуватися комфортно. Ми пропонуємо широкий асортимент яскравого та безпечного одягу. Ваша дитина буде одягнена красиво та модно.

Як ми працюємо
Власне виробництво
Власне виробництво
(Власне виробництво трикотажних виробів. Власний вишивальний цех. Прямі поставки трикотажного полотна)
Швидка доставка по всій Україні
Швидка доставка по всій Україні
(Доставка по всій Україні, зручним для Вас способом)
Широкий асортимент
Широкий асортимент
( Ми пропонуємо широкий асортимент якісного одягу з трикотажного полотна за доступною ціною)
Дисконтна програма
Дисконтна програма
(Постійна система знижок)
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